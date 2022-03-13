Son 10 yılın en yükseği: TIR'ın dorsesinde 140 kilo eroin ele geçirildi
Diyarbakır'da yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde 140 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda kentin giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamada Silvan yolu üzerinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.
Yapılan aramada narkotik köpeklerinin tepki vermesi üzerine dorsenin içerisi söküldü.
10 YILIN REKORU
261 parça halinde 140 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförleri M.K.S ve F.S., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin, son 10 yılda kentte ele geçirilen en fazla eroin miktarı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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