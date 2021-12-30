Son dakika | Akaryakıtta rekor zam: Pompa fiyatına yansıyacak

30 Aralık 2021 Perşembe, 19:33

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.



EPGİS, yaptığı duyuruda şunları ifade etti:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 68 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 30, 2021

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