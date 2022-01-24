Son dakika | İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da üç gün önce başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar saat 18.00’a kadar durduruldu.

Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.



Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı yoğun kar yağışı ve tipiye teslim oldu. Tüm operasyon durduruldu. Havalimanına ulaşan yollar da trafiğe kapandı. İBB Meclis üyesi olarak @municipalityist belediyemizin acilen yolu açması gerekiyor @ekrem_imamoglu"



