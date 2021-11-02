Son dakika: Bakan Özer eğitim bütçesini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesi üzerinde sunuma başladı.
Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır.
Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz."
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