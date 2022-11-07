Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '5. kol' suçlaması

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:56

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sağlık sistemimizi çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz küresel bir markaya dönüştürüyoruz.

Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarıları ile göz dolduruyor.

Emniyet teşkilatımıza uyuşturucu gibi bir insanlık suçu üzerinden itiraf atıyorsa başka amaçları vardır. Uyuşturucu iftirası ile gördüğümüz kirli oyunu bir kez daha bozacağız.

Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle karşısına çıkan 5. kol faaliyetlerinden çok çekmiştir.

Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep’te vatandaşlarımızla kucaklaştık. Resmi rakamla 75 bin kişinin katıldığı mitingimiz kardeşlerimizin 2023’e nasıl hazırlandığının en güzel ifadesiydi.

Korkaklar, kendi insanlarının düşüncelerine kelepçe vurmak ister. Biz korkaklarla mücadele ederek yasakları ortadan kaldırarak Türkiye'yi bugünlere getirdik.

Yıllarca vesayetin baskısı, terörün saldırıları ile bunalan insanlarımızı huzura taşırken bireyleri her anlamda gerçek özgürlükle tanıştırıyorum. Biz bu çabaları gösterirken paçamızdan çeken faşist zihniyeti en iyi milletimiz biliyor.

Biz özgürlükleri genişletmek isterken önümüze türlü zorlukları çıkaranların ilk fırsatta yapacakları iş bu durumu tersine çevirmeye çalışmak olacaktır. Amacımız siyasi polemik yaratmak değil, kazanımlara sahip çıkmaktır.

Milli mücadelenin ardından cumhuriyet ile taçlandırdığımız devletimizi ileriye taşımak istiyoruz. Unutulmamalıdır, hayata geçirdiğimiz her eser milletimizin ortak kazanımını ifade ediyor.

İyiyi, güzeli, doğruyu takdir etmek, sahiplenmek kimseyi küçültmez; tam tersine büyütür. Köken, inanç, meşrep farkı olmaksızın her insanımızın beklentisi demokrasinin tüm sac ayakları ile bunu sağlaması gerekmektedir. 2023 pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da yeni bir milat olacaktır. Cumhurbaşkanı ve kabinesi olarak çalışmalarımızı bu hissiyatla yürütüyoruz.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreç sosyal desteklerin önemi arttırmaktadır. Böyle dönemlerin büyük etkisi düşük gelirli insanlarımıza yansımaktadır. Bizim sosyal destekler konusunda hassasiyetimiz artmıştır.

Hayatının idamesi için temel ihtiyaçlarına ulaşamayan insanlarımıza yardımlarımız devam ediyor.

Aile Destek Paketi yardımlarımız yarın hesaplara yatacaktır.

Doğalgaz yardımlarının ilk ödemesi de bu hafta içinde gerçekleşecektir.''

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