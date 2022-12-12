Son Dakika... Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Düzce'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:17
Son Dakika... Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.5 olarak ölçüldü. 


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