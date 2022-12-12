Son Dakika... Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Düzce'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4.5 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2022
SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) https://t.co/ft3RLXGOQ3
12.12.2022, 15:53:44 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.5 km#Kandilli
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Erdoğan'a hodri meydan
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı