Erdoğan, Saray'da Bahçeli ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 14.00'te Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Erdoğan, Saray'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.
10. GÖRÜŞME
Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl 10'uncu görüşmesini gerçekleştirdi. İki lider en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Çankaya ilçesindeki evinde bir araya geldi.
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