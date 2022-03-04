Son dakika: Gözaltına alınan Kemal Özkiraz serbest bırakıldı
Son dakika haberi: Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Özkiraz, ''Yenişafak isimli üzeri yazılı bir kağıtta köşe yazarı olduğu iddia edilen, İbrahim Karagül isimli bir şahsın şikayeti sonucunda ifade işlemi için gözaltı olmuş'' açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkiraz, ''Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaktan inişte gözaltına alındım. Hakaret davasıymış galiba'' ifadelerine yer verdi.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Özkiraz’ın gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan aranma kaydının sisteme düştüğü tespit edilmiş, şahıs işlemlerinin devamı için muhafaza altına alınmıştır” denildi.
SERBEST BIRAKILDI
Daha sonra serbest bırakıldığı dair açıklama yapan Özkiraz, ''Yenişafak isimli üzeri yazılı bir kağıtta köşe yazarı olduğu iddia edilen, İbrahim Karagül isimli bir şahsın şikayeti sonucunda ifade işlemi için gözaltı olmuş. Serbestim. Arayan soran, yazan herkese saygı ve minnetlerimi sunarim'' dedi.
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