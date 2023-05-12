Son dakika... Meral Akşener, Yozgat'tan duyurdu: Kazandık, hem de birinci turda!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:31

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:34

Tarihi seçime son 2 gül kala, Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yozgat'ta yurttaşlarla buluştu.

"OY VERMEYENİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAMAK NE DEMEK"

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Öyle bir döneme girdik ki; inşallah seçim ilk turda bitecek, ama 65 milyon seçmen var. 50 milyonu kullansa 22, 23 milyona öbür taraf. Kendileri gibi düşünmeyenlere sadece 'Bize oy vermiyorsunuz' deyip de, terörizmle suçlamak neyin nesidir. 'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyeceksiniz hem de terör örgütü propagandası yapıp 'Bunlar ülkeyi bölecek' diyeceksiniz. Her şeye evvel o teröristlerin sadece Yozgatlılara gücü yetmez. Bu memleketin sigortası Yozgatlılardır. Niye bunları söylüyorlar; anketleri gördükçe toplumu ayırıcı siyaset gün yüzüne çıktı.

"CENNET SÖZÜ VERDİNİZ, CEHENNEMİ YAŞATIYORSUNUZ"

Bunlar 33 askerimizin şehit edilmesi talimatını veren, azmettiren Osman Öcalan’ı televizyona çıkardılar ve AK Parti’ye oy vermeleri yönünde talimat verdiler. O da yetmedi; İmralı’daki bebek katiline gidip yazılı mektup getirdiler. Aynı şekilde ‘Ekrem Başkan’a oy vermeyen AK Parti’ye versin’ dediler, ama İstanbul halkı 806 bin oy farkla onları sandığa çaktı. 2017 yılındaki referandumda koalisyon devri bitecek dendi. Şimdi koalisyonun babası çıktı, itiraz edenleri o zaman da iftiralar attılar.

Bakın yakın zamanda bir gazeteci 'İmralı’ya heyet gitti' dedi. Yalanladılar, sonra Genel Başkanımız Akşener dedi. Şimdi de Mardin’in eski belediye başkanı diyor ki; 'İmralı’ya heyet gönderdiler, kendilerine destek istiyorlar'. Bu attıkları iftiralar bize yakışmaz, ama iktidarda kalmak için 'Gerekirse papaz cübbesi giyeriz' diyen bunlar değil miydi? Bu seçim bitecek insanları bu kadar kamplaştırmaya gerek yok. Yarın yine komşuluk yapacaklar, birlikte mesai yapacak. Seçim için bu kadar bölmek olmaz.

Halkın iradesinin önünde kimse duramaz. Söz vermiştiniz. bu milletin bütün çocuklarına refah getirecektiniz. Türkiye'te cennet vaadetmiştiniz, şu anda cehennemi yaşatıyorsunuz bu insanlara."

"BÖYLE REZİL BİR DİLİN KULLANILDIĞI SEÇİME İLK DEFA GİDİYORUM"

Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan Meral Akşener de şöyle konuştu:

"Kazandık. Sebebini söyleyeyim: Bugün buraya gelirken bazılarının konuşmalarını gösterdi arkadaşlar. Mesele Recep Bey diyor ki; 'Çirkeflik yapan, iftira atan seçimi kaybeder'. Birinci turda kazanacağız, sebebini söyleyeyim: Ben siyasi bir ailenin kızıyım, 30 yıllık aktif siyasi hayatım var, 50 yıllık bir siyasi hafızam var; böyle rezil bir dilin kullanıldığı seçime ilk defa gidiyorum.

Kadınlara 'sürtük, düşüki çukur' dendi. Erkek çocuklarımıza 'süfli' dendi. Çiftçilerimize nankör, şükürsüz' dendi Sonra sıra bize geldi.

"20 YILDIR BİR ÇİVİ ÇAKMAMIŞLAR"

Ve artık bu iftialar seçmenimizin vicdanınıza dokunur oldu. Neden yapılıyor, senin işsizliğim konuşulmasın diye, mülakatta elenmişsin AK Parti’de dayısı olan 52 puanla atanıyor o konuşulmasın diye yapılıyor. Onun için bu tür iftiralara ve hakaretlere cevap vereceksiniz, 'Hadi oradan be' diyeceksiniz, geçeceksiniz. Yozgat 20 yıldır bu iktidarın arkasında, durdu çivi çakmamışlar. Hızlı trenin tren olmadığı, hastanede doktorun olmadığı 700 binden 400 bine nüfusu düşmüş bir Yozgat.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ HATIRLATTI!

Şimdi bakın Türkiye ne halde: Şu anda başkentin orta yerinde gencecik bir akademisyen katledildi. Katillerini herkes biliyor. Ne katilleri ne azmettiricileri yakalanmadı. Ben size söz veriyorum: 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu sizin helal oylarınızla ben de sizin oylarınızla başbakanınız olacağım. 15 ‘inden itibaren katiller hukuka teslim ettirilecek ve hesabı sorulacak.

"HARAMİLERİN SALTANATINI BİRLİKTE YIKACAĞIZ"

Pazar günü Anneler Günü, seçime gidiyoruz. Her genç annesini, babasını, babaannesini, ananesini, kuzenlerini götürüyor ve bir oy Kemal’e bir oy Meral’e oy verdiriyor. Bir anne olarak, bir Meral’e bir Kemal’e istiyorum. İktidarı kazanır kazanmaz, hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 köy okulunu hemen açacağız. Bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yapılandıracağız. Bir yılı ödemeli ikinci ödememeli sistem kuracağız. Mazotu indireceğiz. Yozgat’a biyogaz tesisi kuracağız, çok ucuza gübre dağıtacağız. Havza bazlı tarım yapılacak. 18-26 yaş grubuna ve ev kadınlarımıza şart öne süremeden 2500 lira aylık maaş bağlayacağız. 'Hak, hukuk, adalet' diyorsunuz, haramilerin saltanatını beraber yıkacağız.

"GENÇLERİN HAYATINI KAYDIRDILAR"

Gençler hayatınızı kaydırdılar. 7 triyon dolarlık bir hacim var sınırdaşlarımızla, 10 milyon Suriyeli göçmen var. Sen işsizsin Suriyeli buluyor, sen hastaneye para veriyorsun ona bedava. 2 yıl içinde gidecekler, 7 trilyon dolarlık bir hacmi berhava ettiler. Bakın dünyanın en iyi mercimeği nohutu burada yetişiyor. Biz Kanada, Ukrayna çiftçini zengin ediyoruz, Yozgatlı fakir oluyor. Bunların hepsini bitireceğiz. 14 Mayıs akşamı sizin helal oylarınızla Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak Recep Tayyip Erdoğan da emekli olacak."