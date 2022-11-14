Son Dakika... MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama