Son dakika... Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:16

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 ÖLÜ

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.