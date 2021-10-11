Son dakika... Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 ÖLÜ
Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.
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