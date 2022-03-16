Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 16 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

16 Mart 2022 Çarşamba, 20:27

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 16 Mart Çarşamba gününe ait verilere göre, 324 bin 58 test yapıldı, 22 bin 345 yeni vaka tespit edilirken 118 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan son bir günde 32 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 15 Mart verilerine göre, dün 333 bin 196 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 614 vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 553 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 16 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: