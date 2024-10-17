Son Dakika… Sevgilisinin, eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti: Başsavcıya inceleme başlatıldı
Son dakika haberi… Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.
Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram hesabı açtıklarını öne sürerek "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.
Sabah’ın aktardığı habere göre, iddialar sonrası Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Çaycuma #Başsavcılık #inceleme
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Peş peşe iki deprem!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
- 'Kabul etmemiz mümkün değil'
- Milyonlar sağlık hizmeti alamayacak!
- Tarihi garlar sudan ucuz!