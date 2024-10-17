Son Dakika… Sevgilisinin, eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti: Başsavcıya inceleme başlatıldı

Son dakika haberi… Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Son Dakika… Sevgilisinin, eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti: Başsavcıya inceleme başlatıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:02

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram hesabı açtıklarını öne sürerek "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

Sabah’ın aktardığı habere göre, iddialar sonrası Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Çaycuma #Başsavcılık #inceleme

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