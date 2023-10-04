Sosyal medya profiline 'karanlıktayım anne' yazan şahıs ağaçta asılı bulundu

Kayseri’de sosyal medya hesabındaki profiline "karanlıktayım anne" yazan bir kişi, ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 23:06
Sosyal medya profiline 'karanlıktayım anne' yazan şahıs ağaçta asılı bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah uyanan yurttaşlar, refüjde bulunan bir ağaca asılı şahıs gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Uğur M. (29) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirilerek, morga kaldırıldı. 

PROFİLİNE "KARANLIKTAYIM ANNE" YAZMIŞ

Ağaca asılı halde bulunan Uğur M.’nin sosyal medya hesabındaki profiline "karanlıktayım anne" yazdığı görüldü.


Kayseri sosyal medya intihar

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