Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan Muhammed Taha hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli’de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:06
Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan Muhammed Taha hayatını kaybetti
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Sultanbeyli'de 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin, 17 Haziran Cuma günü kardeşinin doğum gününü kutlamak için bir araya geldiği arkadaşlarıyla evlerinin bahçesinde oyun oynadı. Oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kiraz alıp yiyen çocuk, meyvenin soluk borusuna kaçması sonucu bir süre sonra fenalaştı ve koşarak babasından yardım istedi.

Oğlunun nefes alamadığını gören babası, Şahin'i otomobiliyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk, yaşamını yitirdi.

Muhammed Taha Şahin'in cenazesinin, dün öğle namazını müteakip Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'nde kılınan namazın ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.


Sultanbeyli kiraz Çocuk
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