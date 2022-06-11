Sultangazi'de mahalleyi karıştıran TikTok videosu ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti. O TikTok videosu ortaya çıktı.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darbedilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti. Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikTok için video çektiklerini tespit etmişti.
GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı. Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.
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