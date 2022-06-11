Sultangazi'de mahalleyi karıştıran TikTok videosu ortaya çıktı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:16

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darbedilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti. Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikTok için video çektiklerini tespit etmişti.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı. Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.