Sultangazi'de mahalleyi karıştıran TikTok videosu ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti. O TikTok videosu ortaya çıktı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:16
Sultangazi'de mahalleyi karıştıran TikTok videosu ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darbedilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti. Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikTok için video çektiklerini tespit etmişti.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı. Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.  


TikTok İstanbul Sultangazi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler