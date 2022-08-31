Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Ece'nin yakınları, evli olduğu erkeğin tutuklanmasını istiyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:39

Ümraniye'de 16 Mart'ta şüpheli bir şekilde 'balkondan düşerek' yaşamını yitiren Ece Kılıçaslan Acar'ın (28) ölümüne ilişkin gözaltına alınan evli olduğu erkek Erol Acar (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece'nin ailesi ve ailenin avukatı, verilen karara tepki göstererek Ece'nin yıllardır maruz bırakıldığı şiddeti kamuoyunda duyurmak istiyor.

"BAKİRELİĞİNİ' ANLAMAK İÇİN ONA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Ece Kılıçaslan, 2009 yılında tanıştığı Erol Acar isimli şahısla 2012'de evlendi ve üç çocukları oldu. Ece'nin, ilişkinin başından beri fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirten avukat Bilge Türköz, "Erol Acar, sevgili oldukları dönemde Ece'nin yüzünü gözünü kanatıp evinin önüne bırakıp Ece'nin ailesine 'Bu kızı istemiyorum' demiş. Bu şekilde ayrılmışlar. Sonra Erol askere gitmiş ve askerden dönünce yine Ece’ nin aklını çelmiş, yeniden barışmışlar. Ancak, askerde olduğu dönemde Ece’ye, bir başkasıyla cinsel bir birlikteliğinin olup olmadığını anlama bahanesiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunmuş. Bu durumu da Erol, kendi ablasına anlatmış. Ece’nin annesi, düğün günü yanına gelen Erol’un ablasının, “Cemile abla, Erol Ece’ ye böyle yaptı, biz de çarşaf asma adeti vardır, Ece’ ye söyle bir yerini kanatıp çarşafa akıtsın” demesi ile öğrenmiş" ifadelerini kullandı.

"ADLİ VAKA OLARAK KAYDA GİRMESİN DİYE..."

Erol Acar'ın madde bağımlısı olduğunu ve bu bağlılığıyla ilgili birçok polis kaydının bulunduğunu anlatan Türköz, Ece'nin evliliğinin başından beri şiddete maruz bırakıldığını ve Erol Acar'ın Ece’yi sürekli başkalarıyla olmakla suçladığını söyledi.

Erol Acar'ın işteyken Ece’nin eve başka bir erkek aldığına inandığını aktaran Türköz, "Her eve geldiğinde dolap içlerindeki kıyafetlere kadar döküp, her şeyin üzerinde sperm lekesi arıyor. Çocukların kıyafetlerinde bile! Erol, Ece'nin kafasında cam bardak kırmış, adli vaka olarak kayda girmesin diye sünnetçiye götürüp dikiş attırmış. Sünnetçi dikmiş Ece'nin kafasını! Ece bir gün dayanamıyor ve kendi saçlarını kazıyor. Erol'a 'Bana güven artık, ben kimseyle görüşmüyorum zaten bu halimle bakmaz bana kimse' diyor. Bir süre sonra Ece'nin annesi eve gittiğinde Ece'nin çocuğu, babasının kendi kafasına silah dayadığını söylemiş. Onlar da orada polisi aramış. Polis de apar topar çocuklarla anneyi evden çıkarıp Erol Acar'ın silahlarına el koymuş. Bu olaydan sonra Ece, çocuklarını da alarak annesinin evine gitmiş ve şikayetçi olmuşlar" dedi.

"ECE'YE TECAVÜZ EDERKEN BUNU VİDEOYA ÇEKİYOR"

Erol Acar'ın Ece'yi şantaj yoluyla barışmak ve şikayetlerini geri çekmek için ikna ettiğini söyleyen Türköz, Erol Acar'ın Ece'yi yatağa bağlayıp, cinsel ilişkiye zorla girerken video görüntülerini çektiğini ve kendisinden ayrılırsa bu görüntüleri tüm akrabalara dağıtmakla tehdit ettiğini belirtti.

Kızının maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddeti duyurmak isteyen anne Cemile Gürsel, Ece'nin zaman zaman kendisinden yardım istediğini ve pek çok kez vücudunun birçok yerinde morluklar gördüğünü söyledi.

Kızının ağır fiziksel şiddete uğradığını da anlatan Gürsel, "Her uyuşturucu kullandığında kızıma şiddet uyguluyordu. Kızım beni arıyordu, 'Anne beni kurtar. Yatak odasına beni sokuyor, öldüresiye dövüyor, kendine gelince de 'bunu ben mi yaptım?' diye soruyor' diyordu.' Bir keresinde çekmecenin kapağını yerinden çıkarmış, dövmüş kızımı" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ YAŞINDAKİ ÇOCUK 'BABA ANNEYİ İTTİ BEN GÖRDÜM' DİYOR"

16 Mart akşamı, kızının eltisi Raziye Acar'ın kendisini aradığını söyleyen Gürsel, Acar'ın "Abla bu kızı niye almadın? Bu kızı düşürmüşler balkondan, koş yetiş" dediğini ve bu cümleleri duyduktan sonra hastaneye gittiklerini söyledi. Hastaneye vardıklarında kızının hala yaşadığını, ancak kısa bir süre sonra yaşamını yitirdiğini belirten Acar, "Hala olayın şokundaydık. Hiçbir şey bilmiyoruz, hala bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmet uzmanları tarafından, şüpheli baba için 'Çocukların baba ile kalması uygun değildir' raporu verildiğini anlatan avukat Bilge Türköz, henüz bir işlem yapılmadığını söyledi ve ekledi: