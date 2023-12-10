Taksiciye gece yarısı dehşeti: Ormanlık alanda gasbedildi!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:15

Güncelleme: 10.12.2023 - 09:15

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre mesai saatini tamamlayan taksi şoförü Kenan Temiz, Anadolu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Bu esnada şoför Temiz’in aracına yaklaşan 3 genç, yağmurlu havada evlerine gitmeye çalıştıklarını ve paralarının olmadığını söyledi.

Temiz, gençlere yardım etmek için aracına alarak evlerine götürmek istedi. 3 şahıs evleri olarak ormanlık bir alanı tarif ederken yolculuk esnasında şoföre silah ve bıçak çekti. Şahıslar ardından tenha bir noktada kendilerini bekleyen dördüncü kişinin yanında taksiyi durdurdu.

Burada 2 kişi şoförü tutarken diğer iki şahıs ise taksiciyi darp ve gasp etti. Günlük kazancı çalınan ve darp edilen taksici acil durum butonuna bastı. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve polisler sevk edildi. Polis ekipleri gaspçıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

“ACİL DURUM BUTONUNA BASTIM, BIÇAK DAYADILAR”

Öte yandan şahısların taksinin yanına gelerek şoförle konuştuğu ve sonrasında araca bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin aracın yanına gelip konuştuktan sonra diğer kişilerle beraber araca bindiği ve aracın uzaklaştığı görüldü.

Yaşadığı gasp olayını anlatan taksi şoförü Kenan Temiz, "Ben akşam evime giderken 3 arkadaş geldi paralarının olmadığını ve Allah rızası için eve gitmek istediklerini söylediler. Bende yardımcı olmak için tamam dedim arabaya aldım. Götürürken arkada kendi aralarında bir şey konuştular ben anladım ve acil durum çağrısı yaptım. Beni çıkmaz bir sokağa soktular sağ tarafımda oturan bıçak dayadı. Arkamda bulunan kişi de silahla kafama vurdu. Ormanlık alana çektiler beni. Araçtan indirip beni kenara çektiler, kavga ettik. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Araca bindiklerinde 3 kişilerdi, orada 4 kişi oldular. Benim bir kaburgam kırıldı, şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.