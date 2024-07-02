Tarlada oynarken düşen çocuğun göğsüne bıçak saplandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada koşarken ayağının takılması sonucu düşen Yıldız K.’nın (10) göğsüne, yerde bulunan bıçak saplandı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.
Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi.
Mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin çocuğu 10 yaşındaki Yıldız K., patates tarlasında koşarken, dengesini kaybedip yerdeki bıçağın üzerine düştü.
Bıçağın vücuduna saplandığı çocuk acı içinde feryat ederken, ailesi ve çevredekiler yardımına koştu. Göğsüne saplanan bıçakla kanlar içerisinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yıldız K., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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