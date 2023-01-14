Tartıştığı eltisini bıçakladı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:02

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:09

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde meydana geldi. Araları bozuk olan eltiler G.H. ve S.H. arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında G.H., mutfaktan aldığı bıçakla S.H.'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.H., ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.H., yapılan müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

S.H.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma G.H.’yi gözaltına aldı.