Tartıştığı erkeği öldüren kadın tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te, tartıştığı 45 yaşındaki İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayıp öldüren 34 yaşındaki Mevlüde Bulguroğlu, tutuklandı. Bulguroğlu ifadesinde Patlar´ın kendisini darp ettiğini, bu sırada bıçağı rastgele savurduğunu, öldürme kastının olmadığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:51
Tartıştığı erkeği öldüren kadın tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
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Gaziantep'te olay, 24 Ağustos gecesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rezidanstaki dairede Mevlüde Bulguroğlu (34) ile İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bulguroğlu, Patlar'ı göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, İbrahim Patlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüde Bulguroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mevlüde Bulguroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Bulguroğlu, ifadesinde İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve tartışmanın ardından darp edildiğini söyledi.

Darp sırasında eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu ifade eden Bulguroğlu, öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mevlüde Bulguroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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