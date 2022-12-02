'Tavuklarını seven otizmli genci darbetti' iddiası

02 Aralık 2022 Cuma, 14:26

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, 26 Kasım'da, ailesiyle yaşayan ağır otizmli Amed Kuşkanadı, evden çıkıp sokaktaki tavukları sevmek istedi. İddiaya göre, tavukların sahibi olduğu H.Y. ve yanındaki arkadaşı tarafından darbedildi.

Olayı balkondan gören Amed'in annesi Şivezat Kuşkanadı, çocuğunu şüphelilerden kurtardı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amed Kuşkanadı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU, 4 DİKİŞ ATILDI

Kaşına 4 dikiş atılan Amed Kuşkanadı'nın vücudunda da morluklar oluştu. Olayın ardından kaçan şüphelilerden H.Y. yakalanıp gözaltına alındı, arkadaşının yakalanmasına çalışılıyor.

'YERE DÜŞÜP YARALANDI'

Huzur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ailenin şikayetiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddedip dövmediğini, Kuşkanadı'nın yere düşüp yaralandığını söyledi. Şüpheli H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

'5 GÜNDÜR YATAKTA, KALKMIYOR'

Amed Kuşkanadı'nın annesi Şivezat Kuşkanadı, olayı anlatarak, "Oğlum dışarı çıktı. Hayvanları seviyordu. Tavukları severken adam gördü. Sopayla ona vurduktan sonra iki kişi oldular. Arkadaşına da ona vurmasını söyledi. O da vurdu. Balkondan gördüm. Hemen koştum, aşağıya gittim. Oğlum kanlar içindeydi. O da insandır. Sizin ciğeriniz varsa bizim de var. Herkesin çocuğu böyle olabilir. Benim çocuğumun tek suçu hayvan sevmesidir. Ne yapalım, çok seviyor hayvanları. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını yesin, ne ceza varsa versinler. Çocuk korkuyor, gece yatmıyor, bağırıyor ve çağırıyor. 5 gündür yatakta, kalkmıyor. Ses gelse bağırıyor, bilmiyor ya pencereye bakıyor yine gelip yatağına giriyor. Daha önceden de başkaları vücudunda sigara söndürüp, çay dökmüştü. Onu kimin yaptığını göremedik. En son olayı ben kendi gözümle gördüm. Adam cezasını çeksin" diye konuştu.