TBB açıkladı: Avukatlar bina ve başkanlık katına dedektörden geçmeden girebilecek

12 Aralık 2021 Pazar, 09:20

TBB, “Hizmet binasına ve başkanlık katına girişte önceki dönem uygulaması kaldırılmış olup, avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımız çantalarını X-Ray cihazından geçirmeden ve kapı tipi metal üst arama dedektöründen geçmeden baro kartlarını turnikeye okutarak giriş yapabileceklerdir” açıklamasını yaptı.

TBB’nin internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği, hizmet binasına ve başkanlık katına girişte önceki dönem uygulaması kaldırılmış olup, Avukat ve Stajyer Avukat meslektaşlarımız çantalarını XRAY cihazından geçirmeden ve kapı tipi metal üst arama dedektöründen geçmeden baro kartlarını turnikeye okutarak giriş yapabileceklerdir. Ayrıca birlik başkanlık katı olan 5. kata sınırlı erişim kaldırılmış, hiçbir sınırlandırma bulunmaksızın tüm meslektaşlarımızın erişimine açılmıştır.”