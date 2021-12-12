TBB açıkladı: Avukatlar bina ve başkanlık katına dedektörden geçmeden girebilecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), birlik hizmet binasında ve başkanlık katında avukatlar ile stajyer avukatların X-ray cihazdan geçmeden giriş yapabileceklerini açıkladı.

ANKA
12 Aralık 2021 Pazar, 09:20
TBB açıkladı: Avukatlar bina ve başkanlık katına dedektörden geçmeden girebilecek
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TBB, “Hizmet binasına ve başkanlık katına girişte önceki dönem uygulaması kaldırılmış olup, avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımız çantalarını X-Ray cihazından geçirmeden ve kapı tipi metal üst arama dedektöründen geçmeden baro kartlarını turnikeye okutarak giriş yapabileceklerdir” açıklamasını yaptı.

TBB’nin internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği, hizmet binasına ve başkanlık katına girişte önceki dönem uygulaması kaldırılmış olup, Avukat ve Stajyer Avukat meslektaşlarımız çantalarını XRAY cihazından geçirmeden ve kapı tipi metal üst arama dedektöründen geçmeden baro kartlarını turnikeye okutarak giriş yapabileceklerdir. Ayrıca birlik başkanlık katı olan 5. kata sınırlı erişim kaldırılmış, hiçbir sınırlandırma bulunmaksızın tüm meslektaşlarımızın erişimine açılmıştır.”


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