Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:22

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhadanlı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak kazı yapan S.Ö, M.C, O.K. ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 


Etiketler: #tekirdağ

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