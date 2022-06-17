'Telefon kaçakçılığı' operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Samsun’un İlkadım ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda 'gümrük kaçağı' olduğu belirlenen telefon ve telefon aksesuarı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı'nda 13 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
İş yerlerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 akıllı cep telefonu, 30 tuşlu cep telefonu, 10 telefon bataryası, 36 cep telefonu aksesuarı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
SERBEST KALDILAR
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Haklarında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapılan zanlılar, serbest bırakıldı.
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