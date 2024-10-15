Ters dönen araçtan yara almadan çıktılar... Kayıplara karıştılar!

Bartın’da refüje ve kaldırıma çarparak ters dönen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralanırken, aynı araçta bulunan 3 kişi ise yara almadan kazadan kurtuldu. Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Ters dönen araçtan yara almadan çıktılar... Kayıplara karıştılar!
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:59

Çaydüzü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana gelen kazada Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Önce orta refüje, sonra kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilde 4 kişinin bulunduğunu belirten olayın görgü tanıkları, otomobildeki 3 kişinin kendi çabaları ile araçtan çıktığını dile getirdiler.

Kaza ihbarı üzerine ise bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.

Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin ise hemen olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı öğrenildi.


Etiketler: #Bartın #otomobil #kaza

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