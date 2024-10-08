TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir’de ters şeritten ilerleyen sürücü, karşı şeritten gelen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü de yaralandı.

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:35

Kaza, gece saatlerinde Ürgüp ilçesi Turban kavşağı yakınlarında meydana geldi.

50 BE 050 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu ters şeritte girince, karşı yönden gelen Mahmut Yıldız’ın kullandığı 35 DD 3406 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü Fatih Babaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Babaoğlu’nun cansız bedeni Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan TIR sürücüsü de tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Nevşehir #kaza

İlgili Haberler

5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı!

5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı!
TÜİK’ten 32 milyonluk kıyak: AKP’li isim ihaleyi ‘kazandı’

TÜİK’ten 32 milyonluk kıyak: AKP’li isim ihaleyi ‘kazandı’
22 kişinin yaralandığı 'düğün dönüşü' feci kazadan acı haber

22 kişinin yaralandığı 'düğün dönüşü' feci kazadan acı haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler