TIR, selde çamura saplanan otomobile çarptı: 2 yaralı
Yenice-Zonguldak yolu Örenköy yakınlarında meydana gelen kazada; Kenan Yazıcı'nın kullandığı TIR, sel nedeniyle kapanan yolda çamura saplanan, Muhammet Korkut yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük’ün Yenice ilçesinde, TIR’ın selde çamura saplanan otomobile çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece Yenice-Zonguldak yolu Örenköy yakınlarında meydana geldi. Kenan Yazıcı'nın kullandığı 06 BYA 259 plakalı TIR, yaka seli nedeniyle kapanan dar yolda çamura saplanan, Muhammet Korkut yönetimindeki 67 ED 060 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ve dağlık alandan akan su ile biriken taşların tamamen kapattığı yol, araçları kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!