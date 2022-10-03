TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: 2 kadın öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde TIR'ın çarptığı park halindeki otomobil alev alarak yandı. Araçtaki 2 kadın hayatını kaybetti.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:31
TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: 2 kadın öldü
Abone Ol google-news

İstasyon Mahallesi'nde, 3 Ekim Pazartesi günü, saat 06.30 sıralarında; Köprülü kavşak altında arıza yapan 34 FFM 780 plakalı otomobili sürücüsüsü yolun sağına çekti.

Bu sırada aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


TIR otomobil Kadın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler