TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: 2 kadın öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde TIR'ın çarptığı park halindeki otomobil alev alarak yandı. Araçtaki 2 kadın hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'nde, 3 Ekim Pazartesi günü, saat 06.30 sıralarında; Köprülü kavşak altında arıza yapan 34 FFM 780 plakalı otomobili sürücüsüsü yolun sağına çekti.
Bu sırada aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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