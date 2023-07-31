Tişörtsüz spor yapan erkekler güvenliğe şikayet edildi: 'Canın mı çekiyor birader bizi?'
Bir kişi, spor yaparken sıcaktan dolayı tişörtlerini çıkaran erkekleri güvenliğe şikayet etti. Erkek sporcular kendilerini şikayet eden kişiye tepki gösterdi. O anlar kameraya da yansıdı.
Son günlerde Türkiye’yi de etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar antrenman yapan sporcuları da etkiliyor.
Yüksek sıcaklıklardan dolayı spor yaptıkları sırada tişörtlerini çıkaran bir grup erkek güvenlik güçlerine şikâyet edildi.
"CANIN MI ÇEKİYOR BİRADER BİZİ"
Atlet Hazal Nehir’in kendisine ait sosyal medya hesabında da paylaştığı videoda, antrenman yapan erkek sporcular kendilerini şikayet eden kişiye ve güvenliğe tepki gösterdiği görüldü.
Bir sporcu kendisini şikayet eden kişiye ‘Canın mı çekiyor birader bizi’ diyerek tepkisini sürdürdü.
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