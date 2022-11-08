Topallayan köpeğin bacağından 200’de fazla saçma çıktı!
İzmit'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen 'Fındık' isimli bir sokak köpeğinin sağ bacağında 200'den fazla saçma tespit edildi.
İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır topallayan 'Fındık' adındaki bir sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, köpeği veterinere götürdü.
Veterinerde yapılan kontrollerde röntgen filminin çekilmesiyle, köpeğin sağ bacağında 200'ün üzerinde saçma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.
Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'ye seslendi: Karar verin