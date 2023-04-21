Tüfekle oyun faciayla bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde eline aldığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki E.T. hayatını kaybetti.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi İğdeliören köyünde iddiaya göre, evlerinde duvarda asılı olduğu öğrenilen tüfeği eline alarak tüfekle oynayan 12 yaşındaki E.T. silahın ateş alması sonucu vuruldu.
Ağır yaralanan çocuk durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen E.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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