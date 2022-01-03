Ukraynalı genç kadın ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Ukraynalı kadın 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu.
Antalya'da, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde Ukraynalı bir kadının cansız bedeni bulundu.
Bir yıldır apartta kaldığı belirtilen Ukraynalı 28 yaşındaki Valeria Nesterska adlı kadının, birkaç gündür odadan çıkmaması üzerine odasına giden görevli, kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdığında genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri geldi. Valeria Nesterska'nın cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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