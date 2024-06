Urla Belediyesi'nden işçiye yüzde 135 zam

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:34

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:34

İzmir’in Urla Belediyesi ve DİSK 4 No’lu Şube arasında süren kadrolu işçilerin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci sonunda anlaşmaya varıldı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin ve beraberindeki heyet ile Urla Belediye Binasının girişinde yapılan törenle davul ve zurnalar eşliğinde toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

ENFLASYON FARKI ARTI 4 PUAN ORANINDA ZAM

Sözleşmeye göre kadrolu 55 işçi 1 Mart 2024 itibariyle günlük ücret yevmiye tabanında yüzde 135, sosyal haklar; yemek, yakacak, giyim, sorumluluk, ve olaya bağlı tüm ödemelerde yüzde 100 oranında zam yapıldı. Ayrıca 2 yıllık sözleşme döneminin her 6 ayda bir enflasyon artı 4 puan oranında zam tüm paraya taalluk eden ödemeler içinde geçerli olacak. Bu ay için en düşük ücret, yan ödemeler hariç olmak üzere yüzde 20 vergi diliminde bekar bir işçi için 38 bin 500 TL oldu.

BALKAN: EN İYİ OLANAKLARI SUNACAĞIZ

İmza töreninin ardından konuşan Urla Belediyesi Başkanı Selçuk Balkan uzun süren görüşmeler ve karşılıklı anlayış çerçevesinde, çalışanların haklarını daha yükseğe taşıyacak bir sözleşme hazırladıklarını ifade ederek, “Bugün imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi ile birlikte, işçi kardeşlerimizin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, hak ettikleri adil ücret ve sosyal hakları sağlamayı hedefledik. Bu sözleşme, sizlerin yaşam standartlarını yükseltmek ve işyerinde huzurlu, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla hazırlandı. Kamu malını emanet ettiğimiz mesai arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız olarak Urla’mız için hep birlikte çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi, mutlu çalışanlar, başarılı bir belediyenin temel taşlarıdır. Mutlu işçi, mutlu çalışan; mutlu Urla demektir. Toplu iş sözleşmesi süreci boyunca gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederim. İş barışının, dayanışmanın, iş birliğinin güzel bir örneği olan bu sözleşme ile işçimizi enflasyona ezdirmedik. Sırada KHK’lı arkadaşlarımızın ve memurlarımızın toplu iş sözleşmesi var. Belediyemiz koşulları çerçevesinde tüm emekçilerimize elimizden gelen en iyi olanakları sunmaya çalışacağız. Bu süreçte emeği geçen sendika temsilcilerimize ve tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni toplu iş sözleşmemizin tüm işçi kardeşlerimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

SARI: CUMHURİYETE SAHİP ÇIKAN DİSK’İN İŞÇİLERİ VAR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Sayın Belediye Başkanımız ile Toplu İş Sözleşmesi konusunda sendikamız güzel bir anlaşma sağladı. İnanıyorum ki önümüzde KHK’lı işçilerimizi kapsayan sözleşme görüşmeleri de aynı güzellik ile sonuçlanacak. 50 aylık Kayyım yönetiminin ardından demokrasi ile buluşmuş ilçemizde emekçilerimizle bir aradayız. Burası çok özel bir yer. Çünkü burada Cumhuriyet’in adımlarını atmış, Cumhuriyet’in bayrağını dalgalandıran Urlalılar var. Yani mavi gözlü devin yoldaşları var. Yani Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşları var. Yani Cumhuriyete sahip çıkan DİSK’in işçileri var. Bunu tüm Urla böyle bilsin.”

TEKİN: EN İYİ ŞEKİLDE YAŞAMAYI HAK EDİYORUZ

DİSK 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin de atılan imzaların ardından şunları söyledi: “Ülkenin kötü yönetildiği bu enflasyonist ortamda, çalışan arkadaşlarımızın ekmeklerini bir nebze de olsa büyütmek için 2024 yılının ilk aylarında başladığımız ve 1 Mart 2024 tarihinden geçerli olacak Toplu İş Sözleşmemiz bugün itibariyle karşılıklı anlaşma ile sonuçlandığını sizlerle paylaşmak isterim. Bir nebze de olsa üyelerimize can suyu olabilmek için katkı koyabildiysek ne mutlu bize. Bu Toplu İş Sözleşmemize katkı koyan sendika temsilcilerimize, yöneticilerimize, belediye bürokratlarına ve yol arkadaşlığı yapmaya başladığımız emekten yana tavır alan Belediye Başkanımız Selçuk Balkan’a teşekkür ederiz. Bu ilçeye, bu halka özveriyle hizmet eden, ilçemizin çehresini değiştirip güzelleştiren, parklarını yeşillendirerek yaşam alanlarını hazırlayan, sağlık hizmetleri ile spor ve kültür etkinlikleri yapılmasını sağlayan, ilçemizde sosyal hizmet alanları oluşturan, can dostların canına can katan, ilçemizin temizliği ile gurur duyulmasını sağlayan ve kısacası doğumdan ölüme hizmet üreten Urla Belediyesinde canla başla çalışan üyelerimiz, DİSK’in onurlu işçileri en iyi şekilde yaşamayı hak ediyor. Bugünden sonra da, Belediye Başkanımızla birlikte üyelerimizin yaşam standartlarını en üst seviyelere taşıyacağımız toplu iş sözleşmelerine imza atacağımıza inancımız tamdır. Bu Toplu İş Sözleşmemizin, Sendikamıza, üyelerimize ve Urla halkına hayırlı olmasını diliyorum.”