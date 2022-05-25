'Ürün satma' bahanesiyle 100 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Muğla'da, alışveriş sitelerinde satışa koydukları ilanlardaki ürünleri alacak kişilerden 'kapora' adı altında para alıp, ürünü göndermeyerek dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.100 kişiyi dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin, banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
Marmaris ilçesinde yaşayan F.A., ve S.B., (39) ikinci el alışveriş sitesinde ilanda gördükleri konteyneri satın almak için ilan sahibinin hesabına kaparo olarak beşer bin lira gönderdiklerini belirterek dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
Muğla İl ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Marmaris Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mehmet Bolat (25) ile A.G. ve N.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Denizli ve Afyonkarahisar'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 8 kredi kartı ve 4 sim kart ele geçirildi, Mehmet Bolat, A.G. ile N.Y. gözaltına alındı.
Polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Bolat'ın parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan aranması ve 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
100 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR
Şüphelilerin alışveriş sitelerine satılık otomobil, villa, konut, konteyner ve traktör ilanları koyarak, alıcıları topladıkları kaporalarla dolandırdıkları belirtildi. Bu yöntemle 100 kişiyi dolandırdıkları ve banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlenen 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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