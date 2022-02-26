Uşak'ta fabrikada gaz sızıntısı: Bir işçi hayatını kaybetti

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:19

Edinilen bilgilere göre Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir köpek maması üreten fabrikada çalışan işçi Emin Karanfil (37) fenalaşması sonucu bayıldı.

İş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin gazdan etkilendiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit etti.

Fabrikadaki 30 işçi tahliye edildikten sonra olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emin Karanfil müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karanfil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.