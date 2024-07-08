Üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen şahıs ikna edildi
Hatay’da üst geçitte intihar etmek isteyen vatandaş, ikna edilerek çıktığı yerden indirildi.
Antakya ilçesi Çevreyolu üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İntihara kalkışan şahıs ekiplerin çabasıyla vazgeçirildi.
Sağlık kontrolleri yapılan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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