Üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen şahıs ikna edildi

Hatay’da üst geçitte intihar etmek isteyen vatandaş, ikna edilerek çıktığı yerden indirildi.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:19
Üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen şahıs ikna edildi
Abone Ol google-news

Antakya ilçesi Çevreyolu üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İntihara kalkışan şahıs ekiplerin çabasıyla vazgeçirildi.

Sağlık kontrolleri yapılan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


112 Acil haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

Hatayspor duyurdu: Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu!

Hatayspor duyurdu: Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu!
Hatay'ın sembol lezzeti: Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi

Hatay'ın sembol lezzeti: Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi
Hatay'da 'hırsız' vahşeti: Kendisini fark eden engelliyi bıçakla yaraladı

Hatay'da 'hırsız' vahşeti: Kendisini fark eden engelliyi bıçakla yaraladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler