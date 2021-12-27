Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sonucu; 1 kilo 214 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 36 gram eroin, 22 gram esrar, 63 adet uyuşturucu hap, 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 271 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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