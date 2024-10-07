Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:01

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Eylül-6 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.


Etiketler: #Van #kaçak göçmen #göçmen #düzensiz göçmen

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