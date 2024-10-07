Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Eylül-6 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.
Etiketler: #Van #kaçak göçmen #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Narin cinayetinde 'delil' niteliğinde yeni ayrıntı
- Yasak kardeşim yasak!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 'Ayşenur burada, sakın eve gelme'
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!
- Türkiye’nin en büyük santrali durdu!