Van'da TIR'lar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde, 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu şoförler yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, saat 10.00 sıralarında, Van-Gürpınar yolu Güzelsu mevkisinde meydana geldi. 33 AFB 140 plakalı TIR ile 34 FYR 317 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
1 SAATTE KURTARILDILAR
İsimleri öğrenilemeyen 2 şoför, sıkıştıkları TIR'lardan 1 saat süren müdahale ile kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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