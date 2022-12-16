Van'da TIR'lar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu şoförler yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 13:37
Van'da TIR'lar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Feci kaza, saat 10.00 sıralarında, Van-Gürpınar yolu Güzelsu mevkisinde meydana geldi. 33 AFB 140 plakalı TIR ile 34 FYR 317 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

1 SAATTE KURTARILDILAR

İsimleri öğrenilemeyen 2 şoför, sıkıştıkları TIR'lardan 1 saat süren müdahale ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Van TIR kaza

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