Vedat Bilgin'den 'Bartın' faciası açıklaması

11 Kasım 2022 Cuma, 12:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili soruları yanıtlayan "Patlama olmadan önce 11.00 civarında bir fan bozulmuş. Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma oluşmuş. İşletme hemen işi durdurmalıydı. Suçlamak için söylemiyorum ama reel tabloyu söylemek lazım kusurlar ortaya çıkacak yargıya intikal etti. Müfettişlerimizin raporları savcılıkta. Değerlendirilecektir." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Üç şarttan da bu madenleri kapatma yetkisine sahipler 2015 te bu madeni kapatmışız her yıl ceza kesmişiz.

Kim yeniden açtı sorusu basit maden yargıya götürmüş yargı kararıyla açılmış. Daha farklı bir şey yapılmış sadece işletmeye açmamışlar, kapatan müfettişlere de tazminat davası açmışlar tazminat davası devam ediyor.

Bu madenin sorunlu olduğunu raporlarımızla ortaya koymuşuz. O saatte patlıyorsa değer değişmesi var. Müfettişlerimizin tespitleri var. Matek denilen bir yapının da bu işletmelerin ruhsatlandırılmasına işletilmesine onaya edildiğini belirtmek isterim.Kazaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu biliyoruz.

Bütün işletmeler özel bir kuruluştan iş sağlığı güvenliği hizmeti satın alıyor. Satın aldıkları hizmetin parasını patron ödüyor. Patronun İşletmenin ödediği iş güvenliği iş sağlığı müessesi işleyebilir mi?

Bunun pratik faydası olmadığı ortada. Bir kanun teklifi hazırlayacağım değiştirilmesini öneriyorum.