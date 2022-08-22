Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti

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Bursa’da bir sürücü ölüme meydan okuyarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

İHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:30

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, ters şeride girerek süratli bir şekilde seyretti.

Ölüme meydan okuyan sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa Araba karayolu

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