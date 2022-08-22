Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:30

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, ters şeride girerek süratli bir şekilde seyretti.

Ölüme meydan okuyan sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.



