'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' dediler, 20 dakikada gözaltına alındılar

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:30

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi’ndeki 9 evden geçen yıl farklı zamanlarda; teknolojik eşya, tarım aleti gibi birçok eşya çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma, çalışmalarını sürdürdü.

Hırsızlık olaylarının benzerliğinin tespiti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturulup, güvenlik kamerası kayıtları yeniden incelemeye alındı. Titizlikle izlenen 350 saatlik görüntüden yola çıkan ekipler, bölgede hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerlerini de takibe aldı. İncelemeler sonucu ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit ettiği T.H. ve M.H.’yi yakalamak için adreslerine baskın yaptı.

TELEFON SİNYALİNDEN YERLERİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri, baskında adreslerinde bulamadığı şüphelileri, çevredekilere sordu ve aldıkları telefon numarasından ulaşarak teslim olmalarını istedi. Görüşmede ekiplere suç itirafında bulunan şüpheli, "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyerek telefonu kapattı.

istasyonu sinyallerinden bulundukları yer belirlenen 2 şüpheli, görüşmeden 20 dakika sonra yakalandı. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



