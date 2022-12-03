Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Salih Can (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 11:39
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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İlçenin Reşadiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Salih Can'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, girdikleri evde Can'ı hareketsiz buldu.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Salih Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Salih Can'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 


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