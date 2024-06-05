Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalıp sürüklenen 4 kişi kurtarıldı

Yalova'da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 07:37
Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalıp sürüklenen 4 kişi kurtarıldı
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Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı.

Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

 


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