Yıllık izindeki uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü jandarma uzman çavuş Resul Karabut (22) hayatını kaybetti. Karabut'un yıllık izinde olduğu belirtildi.
Göksun ilçesi Göynük Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde; Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Resul Karabut yönetimindeki 55 H 4367 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.K. (48) yönetimindeki 19 ABH 571 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
KURTARILAMADI
Yaralanan Resul Karabut, ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karabut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Resul Karabut'un yıllık izinde olduğu belirtilirken, TIR şoförü S.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni 'müjde'si belli oldu
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- İktidarın 20 yıllık faturasını çıkardı
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- Müzisyen Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi