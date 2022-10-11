Zeytin topladığı ağaçtan düşerek öldü

11 Ekim 2022 Salı, 17:57

Tarsus'a bağlı Belen Mahallesi'nde, kendisine ait zeytin bahçesinde hasat yapan Akif Abbak, çıktığı ağaçta rahatsızlanınca zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Abbak, kurtarılamadı.

Okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenilen Abbak'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.