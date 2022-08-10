Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde hırdavat dükkanı alev alev yandı
Zeytinburnu'nda Demirciler Sanayi Sitesi içinde bulunan hırdavat dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin çatısını sararken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, Demirciler Sanayi Sitesi'nde saat 23.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 8. Caddedeki hırdavat malzemelerinin satıldığı bir dükkânın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Zeytinburnu, Bakırköy, Güngören ve Şişli gruplarına ait itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Alevler iş yerinin çatısını sararken, zaman zaman da patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor
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