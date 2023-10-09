Zirveler beyaza büründü... Yurttaşa 'dönün' çağrısı
Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı. Zirveyi beyaza bürüyen yağış bazı kesimlerde aralıkla sürerken yetkililer, halen yaylalarda bulunan yurttaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.
Rize'de hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.
Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan yurttaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.
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