TV yayın akışı 11 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 3 Kağıtçılar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Yolu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 3 Kağıtçılar
22:15 3 Kağıtçılar
00:15 Dönence
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
07:35 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Buz Yolu
22:25 Aşkımız Yeter
23:15 Eyvah, Ramazan Bey!
00:25 Kendi Düşen Ağlamaz
03:10 Seksenler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13.30 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
03:30 Bu Tabak Kimin
05:45 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 22 Mil
02:00 22 Mil
03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
00:15 Çifte Soygun
02:00 Çifte Soygun
03:30 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
22:45 Safir
01:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:45 Mutfak Bahane
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