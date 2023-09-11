TV yayın akışı 11 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2023 Pazartesi, 09:50
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 3 Kağıtçılar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Buz Yolu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 3 Kağıtçılar

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Buz Yolu

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 3 Kağıtçılar</p> <p>22:15 3 Kağıtçılar</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:30 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 3 Kağıtçılar

22:15 3 Kağıtçılar

00:15 Dönence

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>07:35 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:55 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Buz Yolu</p> <p>22:25 Aşkımız Yeter</p> <p>23:15 Eyvah, Ramazan Bey!</p> <p>00:25 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

07:35 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Buz Yolu

22:25 Aşkımız Yeter

23:15 Eyvah, Ramazan Bey!

00:25 Kendi Düşen Ağlamaz

03:10 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Mucize Doktor</p> <p>13.30 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bambaşka Biri</p> <p>03:30 Bu Tabak Kimin</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13.30 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

03:30 Bu Tabak Kimin

05:45 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 22 Mil</p> <p>02:00 22 Mil</p> <p>03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 22 Mil

02:00 22 Mil

03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Ömer - Özel Bölüm</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:15 Çifte Soygun</p> <p>02:00 Çifte Soygun</p> <p>03:30 Erkenci Kuş</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer - Özel Bölüm

20:00 Ömer

00:15 Çifte Soygun

02:00 Çifte Soygun

03:30 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Safir</p> <p>22:45 Safir</p> <p>01:45 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>04:45 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

22:45 Safir

01:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:45 Mutfak Bahane

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